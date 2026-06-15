Frontale al confine tra San Marino e Monte Grimano: interviene l'elisoccorso

Violento scontro nel pomeriggio di oggi nella Via per San Marino nel comune di Monte Grimano, la strada che esce dalla Cerbaiola a Fiorentino per dirigersi a Montelicciano. Nelle curve subito dopo il confine, due berline si sono scontrate frontalmente.

L'urto è stato particolarmente violento, con ingenti danni alle vetture e quattro persone coinvolte. Sul posto è arrivata una ambulanza dall'Italia, seguita da una ambulanza medicalizzata in supporto da San Marino, i Vigili del Fuoco italiani, Carabinieri e un'altra ambulanza italiana.

A preoccupare i sanitari sono state in particolare le condizioni di una signora: è stato quindi allertato l'elisoccorso, atterrato nella vicina elisuperficie, che ha portato via la donna una volta stabilizzata.

La presenza sul sinistro dei sanitari sammarinesi, seppure oltre confine, si inserisce nella collaborazione sulle zone adiacenti alla Repubblica, compatibilmente con la presenza in quel momento di personale e mezzi in servizio presso il 118 del Titano.







