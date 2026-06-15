TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Cronaca

Frontale al confine tra San Marino e Monte Grimano: interviene l'elisoccorso

Quattro le persone coinvolte. La più grave portata via in eliambulanza. Sul posto anche un'ambulanza del Titano, in supporto ai sanitari italiani in virtù della collaborazione nelle zone di confine

di Davide Giardi
15 giu 2026
Frontale al confine tra San Marino e Monte Grimano: interviene l'elisoccorso

Violento scontro nel pomeriggio di oggi nella Via per San Marino nel comune di Monte Grimano, la strada che esce dalla Cerbaiola a Fiorentino per dirigersi a Montelicciano. Nelle curve subito dopo il confine, due berline si sono scontrate frontalmente. 

L'urto è stato particolarmente violento, con ingenti danni alle vetture e quattro persone coinvolte. Sul posto è arrivata una ambulanza dall'Italia, seguita da una ambulanza medicalizzata in supporto da San Marino, i Vigili del Fuoco italiani, Carabinieri e un'altra ambulanza italiana. 

A preoccupare i sanitari sono state in particolare le condizioni di una signora: è stato quindi allertato l'elisoccorso, atterrato nella vicina elisuperficie, che ha portato via la donna una volta stabilizzata. 

La presenza sul sinistro dei sanitari sammarinesi, seppure oltre confine, si inserisce nella collaborazione sulle zone adiacenti alla Repubblica, compatibilmente con la presenza in quel momento di personale e mezzi in servizio presso il 118 del Titano.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cronaca