POLIZIA CIVILE Frontale auto-moto a Serravalle: feriti due giovani sammarinesi, uno al Bufalini Lo scontro è avvenuto nella serata di sabato nel centro del castello, in precedenza un piccolo incendio aveva momentaneamente interrotto il RallyLegend

Frontale auto-moto a Serravalle: feriti due giovani sammarinesi, uno al Bufalini.

Un brutto incidente è avvenuto intorno alle 22 di sabato. In via Olivella, a Serravalle, due ragazzi sammarinesi, in sella ad una moto, stavano scendendo verso Dogana quando, nell'affrontare una semicurva, si sono scontrati con un'auto italiana che stava salendo verso il centro del castello.

La peggio per i due 18enni, R. T. e L. A. queste le iniziali, che hanno riportato gravi lesioni. Sul posto due ambulanze del 118 che li hanno trasportati al Pronto soccorso dell'Ospedale di Stato. Ambulanze e Pronto intervento inviati dagli organizzatori del Legend, in quanto impegnati nelle vicinanze per la prova speciale.

Vista la gravità delle ferite, il primo è stato trasferito nella notte al Bufalini di Cesena in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute le pattuglie della sezione Pronto Intervento della Polizia Civile e una squadra dell'Antincendio.

Impegnate a ricostruire la dinamica e regolare il traffico, particolarmente intenso in quelle ore a Serravalle, per la presenza dei molti appassionati del RallyLegend.

Proprio una delle prove serali è stata interrotta temporaneamente per la presenza di un piccolo incendio nel bosco che delimita strada Fondo Rio, prontamente domato dalla squadra antincendio della Civile in collaborazione con gli operatori della società che gestisce il RallyLegend.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: