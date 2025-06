Frontale nel Riminese: Suzuki ribaltata dopo l’urto con una BMW sammarinese Paura per una madre e la figlia minorenne, coinvolto anche un uomo di 43 anni. Nessun ferito grave.

Attimi di paura lungo via Santa Aquilina, all’altezza di via Amola, dove nella prima serata di domenica si è verificato uno scontro frontale tra una BMW M4 Coupé, con targa sammarinese, e una utilitaria Suzuki.

Secondo una prima ricostruzione, la BMW, con a bordo una donna di 49 anni e la figlia minorenne, entrambe sammarinesi, stava viaggiando in direzione San Marino, mentre dall’opposto senso di marcia arrivava la Suzuki guidata da un uomo classe '82 (EDIT: non di 82 anni come scritto in precedenza) .

L’impatto è stato violento: la Suzuki è stata sbalzata fuori strada, ribaltandosi su un fianco e terminando la corsa nel fosso adiacente. La BMW è finita parzialmente fuori carreggiata, con vistosi danni sia alla parte anteriore che laterale.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco, il 118, e gli agenti della Polizia locale per i rilievi del caso e la gestione del traffico.

Fortunatamente, nessuno dei coinvolti avrebbe riportato ferite gravi. Gli occupanti dei due veicoli sono stati assistiti sul posto dai sanitari. I conducenti dei mezzi, come da prassi, sono stati sottoposti ad alcol test.

