Fsgc: assolti i vertici.

Assoluzione con formula piena per Marco Tura e Luigi Zafferani. Assolti perché il fatto non sussiste. Il Presidente della Federcalcio Marco Tura e il Segretario Generale Luigi Zafferani erano imputati per amministrazione infedele in relazione all'erogazione di un compenso mensile di circa 1.000 euro, fra il 2017 e il 2019, ai membri del Consiglio Federale.

Seguiranno aggiornamenti

