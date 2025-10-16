TV LIVE ·
Fuggì dopo aver investito un ciclista: individuato e denunciato il presunto pirata della strada

16 ott 2025
Il 4 settembre scorso, lungo la Strada Provinciale Marecchiese, colpì la ruota posteriore di un ciclista, facendolo cadere a terra e causandogli un forte trauma cranico, che richiese l'intervento dell'eliambulanza e il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena. Fortunatamente l'uomo non era in pericolo di vita.

Dopo oltre un mese di accertamenti, i Carabinieri della compagnia di Novafeltria hanno individuato e denunciato in stato di libertà l'automobilista, per lesioni personali e fuga a seguito di incidente




