NOVAFELTRIA Fuggì dopo aver investito un ciclista: individuato e denunciato il presunto pirata della strada

Fuggì dopo aver investito un ciclista: individuato e denunciato il presunto pirata della strada.

Il 4 settembre scorso, lungo la Strada Provinciale Marecchiese, colpì la ruota posteriore di un ciclista, facendolo cadere a terra e causandogli un forte trauma cranico, che richiese l'intervento dell'eliambulanza e il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena. Fortunatamente l'uomo non era in pericolo di vita.

Dopo oltre un mese di accertamenti, i Carabinieri della compagnia di Novafeltria hanno individuato e denunciato in stato di libertà l'automobilista, per lesioni personali e fuga a seguito di incidente.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: