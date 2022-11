TRUFFA Furbetti del cartellino: denunciati 4 dipendenti pubblici di San Marino L'accusa è truffa aggravata continuata ai danni dello Stato

Furbetti del cartellino: denunciati 4 dipendenti pubblici di San Marino.

Lasciavano il posto di lavoro per eseguire commissioni personali: per questo 4 dipendenti del settore pubblico allargato del Titano sono stati denunciati per truffa aggravata continuata ai danni dello Stato. I controlli del corpo preposto della Polizia Civile sono partiti da una segnalazione rispetto al comportamento di alcuni dipendenti.

Per alcuni mesi, anche grazie alle video intercettazioni autorizzate dall’Autorità Giudiziaria, sono state raccolte le prove dei loro comportamenti illeciti nell'uso del badge, rendendosi presumibilmente responsabili della cosiddetta “truffa del cartellino”.

