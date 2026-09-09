TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:27 Mazza: "Estremamente contenti di questo inizio", Capriotti: "Ci serviva questa vittoria"
  1. Home
  2. News
  3. Cronaca

Furgone avvolto dalle fiamme a Fiorina, autista riesce a mettersi in salvo - VIDEO

L'episodio si è verificato questa mattina lungo la Superstrada a Domagnano

9 set 2026
Foto Ivan Barrea

Momenti di paura questa mattina in Via 5 Febbraio a Fiorina, dove poco prima delle 8.30 un veicolo commerciale è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, partite dal vano motore. L'autista, un uomo di circa 60 anni, è riuscito ad accostare e ad abbandonare il mezzo in tempo, prima che il fuoco si propagasse all'intero veicolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Antincendio della Polizia Civile, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di spegnimento e la gestione dell'emergenza.





Foto Gallery

Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cronaca