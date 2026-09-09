INCENDIO Furgone avvolto dalle fiamme a Fiorina, autista riesce a mettersi in salvo - VIDEO L'episodio si è verificato questa mattina lungo la Superstrada a Domagnano

Momenti di paura questa mattina in Via 5 Febbraio a Fiorina, dove poco prima delle 8.30 un veicolo commerciale è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme, partite dal vano motore. L'autista, un uomo di circa 60 anni, è riuscito ad accostare e ad abbandonare il mezzo in tempo, prima che il fuoco si propagasse all'intero veicolo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Antincendio della Polizia Civile, che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l'area. La circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di spegnimento e la gestione dell'emergenza.





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