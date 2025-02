Furgone di un corriere in fiamme a Galazzano: danni a un altro mezzo e a una passerella [VIDEO e FOTO]

Un incendio ha coinvolto un furgone di un corriere nel primo pomeriggio di giovedì, intorno alle ore 15, mentre il mezzo era impegnato nel ritiro della merce in Strada Cardio, a Galazzano. Il conducente del veicolo si è accorto immediatamente del principio di incendio e ha lanciato l’allarme, permettendo un intervento tempestivo dei soccorsi.

Sul posto è intervenuta la sezione antincendio della Polizia Civile con due mezzi, un’autopompa e un pick-up, e tre operatori, riuscendo a domare le fiamme prima che potessero propagarsi ulteriormente. Tuttavia, il rogo ha causato danni significativi: la parte anteriore del furgone coinvolto è stata completamente distrutta dalle fiamme. Inoltre, un altro furgone parcheggiato nelle vicinanze è stato danneggiato e la passerella che collega i piani superiori dello stabile ha subito danni.

Grazie alla prontezza di operai e impiegati presenti nell’edificio, alcune auto parcheggiate nei pressi del rogo sono state spostate in tempo, evitando così un bilancio ancora più grave. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.