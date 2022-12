SAN MARINO Furti a Borgo Maggiore: scarcerati due componenti della banda, resta in cella il macedone

Furti a Borgo Maggiore: scarcerati due componenti della banda, resta in cella il macedone.

Il Commissario della Legge ha convalidato gli arresti dei tre fermati mercoledì scorso per i furti in auto e garage nella zona di Borgo Maggiore in Repubblica. Devono rispondere di furto aggravato in associazione. Lunedì mattina, non sussistendo il pericolo di fuga o di reiterazione del reato, l'italiano e il peruviano sono stati scarcerati e hanno potuto fare ritorno a casa, a Rimini. Resta in cella il macedone, che sarebbe stato trovato in possesso di una tronchese e di un coltello dalle forze dell'ordine. L'avvocato difensore Nicola Tonelli, insieme al collega italiano, ha già annunciato che presenterà istanza di scarcerazione. Mentre sono stati denunciati a piede libero i due minorenni e la donna che avrebbero fatto parte della banda sgominata da Gendarmeria e Polizia Civile.

