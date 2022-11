Furti a Montegiardino: un uomo è in carcere in attesa della convalida

Serata alquanto movimentata, quella di sabato, fra Montegiardino e Faetano. Cittadini hanno infatti segnalato la presenza in territorio di malviventi che, secondo alcune testimonianze, avrebbero colpito due abitazioni, mettendo a segno almeno un furto. Subito si sono attivate le forze dell'ordine. Le notizie sono ancora frammentarie, ma è certo il fermo di una persona straniera – tuttora in carcere in attesa della convalida da parte dell'Autorità giudiziaria – indiziata di far parte di una banda di ladri. È stata bloccata, in auto, a Faetano, all'altezza del distributore di carburante. Forse in attesa di recuperare le altre persone, probabilmente tre, che sarebbero invece scappate attraversando i campi. Nel corso dell'inseguimento tra le campagne dei due castelli, le tre forze di Polizia, congiuntamente, hanno anche scoperto un uomo accampato in una tenda. Ad un successivo controllo è stato trovato in possesso di circa un etto di marijuana. Anche per lui il fermo in carcere.

Seguiranno aggiornamenti