Furti a Montegiardino: un uomo è in carcere in attesa della convalida Nel corso dell'operazione, le tre forze di Polizia hanno scoperto uno straniero in tenda, con un quantitativo di droga

Furti a Montegiardino: un uomo è in carcere in attesa della convalida.

Serata alquanto movimentata, quella di sabato, fra Montegiardino e Faetano. Cittadini hanno infatti segnalato la presenza in territorio di malviventi che, secondo alcune testimonianze, avrebbero colpito due abitazioni, mettendo a segno almeno un furto. Subito si sono attivate le forze dell'ordine. È stato fermato un cittadino di nazionalità albanese trovato in possesso di arnesi dediti allo scasso – tuttora al carcere dei "Cappuccini" in attesa della convalida da parte dell'Autorità giudiziaria – indiziato di far parte di una banda di ladri. È stato bloccato, in auto, a Faetano, all'altezza del distributore di carburante. Forse in attesa di recuperare le altre persone, probabilmente tre, che sarebbero invece scappate attraversando i campi.

Nel corso dell'inseguimento tra le campagne dei due castelli, le tre forze di Polizia, congiuntamente, hanno anche scoperto un uomo accampato in una tenda, di nazionalità francese, classe 1988. Ad un successivo controllo è stato trovato in possesso di circa un etto di marijuana. Dal controllo della persona, ritenuta poi estranea ai furti commessi, veniva rinvenuta l’illegale sostanza stupefacente, suddivisa in 5 buste e detenuta all’interno dei propri bagagli. Prima di essere associato al carcere per rimanere a disposizione del magistrato inquirente, il cittadino francese è stato opportunamente fotosegnalato. Sono tutt’ora in corso attività d’indagine.

Seguiranno aggiornamenti

