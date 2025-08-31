Furti all'Outlet di San Marino, tre persone in carcere L’intervento congiunto di Guardia di Rocca e Gendarmeria ha permesso di fermare tre cittadini francesi a Rovereta: con loro avevano ancora la refurtiva.

Tre cittadini francesi sono stati fermati nel primo pomeriggio di sabato a Rovereta, nei pressi del San Marino Outlet Experience, in seguito a un intervento congiunto di Guardia di Rocca e Gendarmeria. Secondo le ricostruzioni, avevano appena messo a segno alcuni furti di capi d’abbigliamento in due negozi del centro.

Il primo a essere intercettato è stato un uomo, sorpreso dagli agenti della Guardia di Rocca mentre si nascondeva tra le auto nel parcheggio, con ancora addosso la merce rubata. Poco dopo, i militari della Gendarmeria hanno rintracciato gli altri due complici mentre, in strada degli Angariari, tentavano di raggiungere a piedi il vicino confine di Stato.

Accompagnati nella sede della Sezione Operativa della GdR per gli accertamenti e assistiti da un avvocato d’ufficio, i tre, residenti a Marsiglia, sono stati poi trasferiti al carcere dei Cappuccini, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La refurtiva, del valore stimato in circa 9mila euro, è stata sequestrata e sarà restituita ai negozi dell’outlet. Nelle loro disponibilità è stata trovata anche merce proveniente da un furto commesso in un rinomato outlet fiorentino.

