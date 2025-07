Furti: colpo al bancomat della Carisp di Gualdicciolo

Il fragore di un'esplosione nella notte di domenica 20 luglio, intorno all'1.00-1.15: ignoti hanno fatto saltare il bancomat della filiale di Cassa di Risparmio a Gualdicciolo. Scattato l'allarme, è intervenuto sul posto l'istituto di vigilanza.

Esplosi anche colpi d'arma da fuoco, a scopo intimidatorio, dal vigilante. I ladri - pare fossero 2 o 3 soggetti- si sono, quindi, dati immediatamente alla fuga. All'arrivo della Gendarmeria, i malviventi si erano, infatti, già allontanati dal vicino confine di Gualdicciolo.

Sul posto, per i rilievi, i militari della polizia scientifica: recuperate delle banconote rimaste a terra. In corso le verifiche per quantificare il bottino o se i ladri siano fuggiti senza asportare nulla, perché disturbati nel loro intento.

Si tratta dell'ennesimo episodio di furto ai danni di istituti di credito del Titano. Gli ultimi, in ordine di tempo, risalgono al 21 giugno scorso con un colpo tentato ed uno andato a segno ai bancomat rispettivamente alle filiale Bsi e Bac di Borgo Maggiore. In precedenza colpi contro Banca di San Marino a Gualdicciolo e Faetano.