Furti in serie tra Murata e Serravalle: colpite cinque abitazioni.

Cinque furti in altrettante abitazioni private nel giro di poche ore, tutti messi a segno nel tardo pomeriggio. È una vera e propria raffica di colpi quella che ha interessato ieri diverse zone del territorio sammarinese, alimentando l’allarme sicurezza. I malviventi avrebbero agito con modalità simili, forzando infissi e finestre per introdursi all’interno delle case.

Il primo intervento delle forze dell'ordine è avvenuto a Borgo Maggiore, in Strada Quinta Gualdaria, dove i ladri hanno forzato gli scuri della finestra del bagno utilizzando un oggetto contundente. Una volta all’interno, hanno rovistato in maniera profonda tutte le stanze dell’abitazione; al momento non è ancora chiaro se siano stati sottratti beni e di quale valore.

Un secondo furto è stato segnalato poi a Murata, in via Rovelino. In questo caso l’accesso è avvenuto tramite una finestra sul retro dell’abitazione. Dai primi rilevamenti i malviventi sono riusciti a portare via alcune monete d’oro. Due ulteriori colpi sono stati messi a segno a Domagnano, in via Piero Calamandrei. Nel primo appartamento i ladri hanno forzato una porta-finestra, ma da una prima valutazione non risulterebbero ammanchi. Nel secondo, invece, sono stati sottratti gioielli di valore.

Infine, un ultimo furto si è verificato in località Lesignano a Serravalle, in Strada Vitalba. Anche qui i ladri si sono introdotti nell’abitazione, ma dal sopralluogo non risulterebbe la sottrazione di beni di particolare valore.

Sui diversi episodi sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine, che stanno anche valutando eventuali collegamenti tra i colpi. Non risulterebbero, dai primi rilevamenti e denunce pevenute dai proprietari, furti di denaro.



