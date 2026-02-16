TV LIVE ·
Furti in zona Boschetti: ancora in ospedale il ladro catturato

Proseguono le indagini

16 feb 2026
Ospedale di Stato
È tuttora ricoverato in Pronto Soccorso e piantonato, il 33enne pluripregiudicato di origine albanese catturato da un agente della Polizia Civile, al termine di un’operazione di ricerca congiunta con Gendarmeria e Guardia di Rocca. L'uomo, che ha precedenti per furto aggravato, furto in abitazione, porto abusivo di armi, oggetti atti ad offendere ed evasione, è rimasto ferito per una caduta da un terrazzamento dopo aver tentato la fuga, insieme a due complici che invece sono riusciti a dileguarsi. Nella colluttazione, ferite lievi anche per il poliziotto. Rintracciato dalla Polizia Civile il veicolo utilizzato per compiere i colpi nello scorso fine settimana. Rinvenuti oggetti e arnesi da scasso. Tutto è stato posto sotto sequestro.




