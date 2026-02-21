Furti in zona Boschetti: il ladro arrestato, dimesso dall'ospedale e allontanato dal territorio

Sviluppi sul 33enne pluripregiudicato di origine albanese, catturato lo scorso 15 febbraio da un agente della Polizia Civile, al termine di un’operazione di ricerca congiunta con Gendarmeria e Guardia di Rocca, dopo episodi di furto in zona Boschetti. L'uomo - rimasto ferito durante l'arresto e ricoverato in Pronto Soccorso, piantonato per alcuni giorni da Polizia Civile e Gendarmeria - è stato dimesso giovedì scorso, 19 febbraio e dopo l'interrogatorio di garanzia, dimostrandosi collaborativo, su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria è stato allontanato e accompagnato al confine di Stato dove ad attenderlo c'erano autorità di polizia italiane. Sull'uomo pendevano mandati di cattura internazionali, in Italia e in Albania.







