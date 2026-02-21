Furti in zona Boschetti: il ladro arrestato, dimesso dall'ospedale e allontanato dal territorio
Giovedì 19 febbraio, autorità di polizia italiane hanno atteso il pluripregiudicato albanese al confine di Stato
Sviluppi sul 33enne pluripregiudicato di origine albanese, catturato lo scorso 15 febbraio da un agente della Polizia Civile, al termine di un’operazione di ricerca congiunta con Gendarmeria e Guardia di Rocca, dopo episodi di furto in zona Boschetti. L'uomo - rimasto ferito durante l'arresto e ricoverato in Pronto Soccorso, piantonato per alcuni giorni da Polizia Civile e Gendarmeria - è stato dimesso giovedì scorso, 19 febbraio e dopo l'interrogatorio di garanzia, dimostrandosi collaborativo, su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria è stato allontanato e accompagnato al confine di Stato dove ad attenderlo c'erano autorità di polizia italiane. Sull'uomo pendevano mandati di cattura internazionali, in Italia e in Albania.
[Banner_Google_ADS]