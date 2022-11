FURTI Furti sul Titano: due tentativi e due colpi andati a segno in una giornata Interventi da parte di Gendarmeria e Guardia di Rocca

Furti sul Titano: due tentativi e due colpi andati a segno in una giornata.

Non si ferma l'ondata di furti e tentativi di furto sul Titano. Nel tardo pomeriggio di ieri la Guardia di Rocca è intervenuta per due diverse segnalazioni di tentata effrazione a Dogana Bassa. In entrambi i casi la presenza in casa dei proprietari ha messo in fuga i malviventi segnalati come due soggetti vestiti di scuro che hanno fatto perdere le loro tracce.

Nella stessa zona, ma in tarda serata, è intervenuta la Gendarmeria in un'abitazione nella quale è stato segnalato uno scasso. Ignoti si sono introdotti all'interno di un'abitazione al primo piano di un palazzo forzando una porta finestra posta sul retro. I malviventi hanno rovistato all'interno delle stanze dell'abitazione, ma al momento i proprietari non hanno denunciato il furto di nessun oggetto.

Intervento anche al Centro Commerciale Azzurro dove sono stati asportati sei orologi dalla vetrina di una attività per un valore di circa mille euro.

