Furto al convento di Valdragone, nove porte sfondate e oggetti liturgici rubati: venerdì la Messa del Vescovo

Emergono nuovi particolari sul grave furto avvenuto lo scorso 22 agosto al Convento dei Servi di Maria di Valdragone, proprio nelle ore in cui San Marino era raccolta per la visita di Papa Leone XIV. A renderli noti è la Diocesi di San Marino-Montefeltro, che per venerdì 4 settembre alle 8:00 ha annunciato una celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Domenico Beneventi, come segno di vicinanza a padre Wandile, alla comunità religiosa e ai fedeli.

Secondo quanto ricostruito nel comunicato, ignoti si sarebbero introdotti nel convento mentre padre Wandile si trovava in Basilica insieme al clero locale. Al rientro, intorno a mezzogiorno, il religioso ha trovato diverse porte spalancate e luci accese, dando quindi l’allarme.

Il sopralluogo delle forze dell’ordine ha restituito un quadro pesante: nove porte sfondate e numerosi ambienti messi a soqquadro, tra cui l’Ufficio d’Amministrazione e l’Archivio storico, dove è stato forzato anche un armadio blindato. Dai primi riscontri risultano sottratti oggetti liturgici di pregio, tra cui un ostensorio e alcuni calici. La quantificazione completa dei danni e degli ammanchi arriverà dopo la verifica dell’inventario.

Particolarmente grave quanto accaduto nella cappella utilizzata per le celebrazioni feriali: i malviventi avrebbero portato via il tabernacolo portatile, poi ritrovato all’esterno del complesso con le ostie consacrate ancora al suo interno.







