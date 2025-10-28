Furto al San Marino Outlet Experience: arrestati tre giovani provenienti da Milano

Nella giornata di ieri, le forze dell’ordine sammarinesi hanno arrestato in flagranza di reato tre cittadini peruviani, di età compresa tra i 25 e i 28 anni, accusati di furto presso il San Marino Outlet Experience di Rovereta. Secondo quanto ricostruito i tre, residenti nella provincia di Milano, avrebbero sottratto diversi capi di abbigliamento da un negozio di un noto marchio. È il terzo furto occorso nello stesso luogo negli ultimi 3 mesi. L'ultimo, operato da persone della stessa nazionalità, era avvenuto solo pochi giorni fa. Il primo invece, era stato compiuto da 3 cittadini francesi sul finire del mese di agosto.



A dare l’allarme sono state alcune commesse, che hanno segnalato comportamenti sospetti al servizio di sicurezza privata del centro commerciale. Grazie al tempestivo intervento della vigilanza e al coordinamento con la Centrale Operativa Interforze, due pattuglie – una della Gendarmeria e una della Guardia di Rocca – sono riuscite a individuare e bloccare i sospettati prima che oltrepassassero il confine di Stato. La refurtiva, nascosta sotto un’autovettura nel parcheggio del centro, è stata interamente recuperata. I tre individui sono stati condotti alla Brigata Gendarmeria di Serravalle per gli interrogatori di rito e successivamente posti in arresto con l’accusa di furto in concorso.

Sono stati trasferiti al carcere sammarinese, dove rimangono a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire eventuali collegamenti con altri episodi simili e per definire con precisione le dinamiche del furto.









