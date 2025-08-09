Furto al supermercato COAL di Gualdicciolo: denunciato un 48enne La refurtiva è stata interamente recuperata e sequestrata. L’uomo è stato denunciato a piede libero

Furto al supermercato COAL di Gualdicciolo: denunciato un 48enne.

Nel pomeriggio di venerdì 8 agosto 2025, intorno alle 17:30, la pattuglia della Polizia Civile è intervenuta presso il supermercato COAL di Gualdicciolo, a seguito di una segnalazione di furto. L’autore, un uomo di 48 anni, di nazionalità kosovara e residente a Rimini, era fuggito dopo il misfatto, ma è tornato poco dopo per recuperare la propria auto, trovando ad attenderlo gli agenti.

Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito con l’aiuto di un minore a lui legato da vincolo familiare. La refurtiva è stata interamente recuperata e sequestrata. L’uomo, collaborativo durante l’intervento, è stato condotto al Comando della Polizia Civile per gli adempimenti di legge e denunciato a piede libero per furto ai sensi dell’art. 194 del Codice Penale.



