Furto alla gioielleria dell'Atlante: in carcere due sorelle di Salerno

La Gendarmeria ha identificato due donne, ritenute responsabili di un furto ad una gioielleria del Centro Commerciale “Atlante” di Dogana lo scorso 23 febbraio. Si tratta di due sorelle italiane, residenti a Salerno, classe 1993 e 1995. Avevano rubato, all'inaugurazione dell'attività, diversi preziosi in oro bianco per un valore di oltre 5.000 euro. Le rapinatrici sono state rintracciate grazie alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso del centro commerciale a seguito di un'attività portata a termine dai militari della Brigata di Serravalle e delle pattuglie del Reparto Servizi Preventivi e di Pronto Intervento di questa Gendarmeria. Dopo l'interrogatorio sono state poste in stato di fermo al Carcere dei Cappuccini. In corso ulteriori accertamenti nei confronti delle sorelle.