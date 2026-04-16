SERRAVALLE Furto alla Sanottica di Serravalle nella notte, sfondata la vetrina con un'auto La vigilanza è arrivata tempestivamente e i ladri sono fuggiti, ma con sacchi neri pieni di occhiali. I titolari: "Non ce lo aspettavamo a San Marino"

Erano le 2.30 di notte quando due ladri hanno usato una macchina per sfondare in retromarcia la vetrina del negozio di occhiali Sanottica a Serravalle. E' scattato l'allarme, è intervenuta la vigilanza e i ladri poi sono scappati.

Sono scappati e si sono perse le loro tracce, ma hanno comunque fatto in tempo a riempire alcuni sacchi neri con la refurtiva.

Sono stati rubati occhiali per un valore complessivo di 6-7 mila euro. Ma sarebbe potuto andare peggio, spiega il titolare di Sanottica, Robert Mingozzi: "Fortunatamente non hanno portato via le attrezzature, che era quello che mi premeva di più. Gli occhiali, insomma, mi spiace perché un'attività come la nostra su San Marino, siamo partiti da un anno circa, ci stiamo mettendo l'anima per farci conoscere, per far bella figura. Adesso molto probabilmente ci toccherà rimanere chiusi, perché qua io non me la sento più di tenere una vetrina divelta con tutti gli occhiali dentro. Quindi infatti stiamo valutando se chiudere 15-20 giorni, fino a quando non faranno tutti i lavori".

Ci vorranno settimane per installare un nuovo vetro antisfondamento. Sono queste le spese più onerose. L'auto ha anche divelto i montanti della vetrina, che andranno cambiati. Solo i danni ammontano a oltre 10.000 euro. Per fortuna l'intervento dei militari sul posto è stato tempestivo. Prima la vigilanza, che ha avvertito i proprietari, e dopo tre pattuglie della Gendarmeria.

"Stamattina sono andato a fare la denuncia. La targa della macchina, pare sia una targa italiana, hanno divulgato in Italia il messaggio che, se qualcuno trova e vede la targa, di fermare questa macchina, che pare sia un'Alfa. Poi si vedrà" ha concluso il titolare.

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