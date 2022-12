Furto anche la vigilia di Natale: colpo a Domagnano con i proprietari in casa

È stato messo a segno l'ennesimo furto in abitazione a San Marino, nel castello di Domagnano. Nella serata del 24 dicembre, attorno alle 21, i ladri si sono introdotti in un'abitazione nella zona di strada Paradiso, passando attraverso una finestra, mentre i proprietari si trovavano all'interno: stavano infatti festeggiando la vigilia di Natale nella tavernetta. Sottratti monili e oggetti d'argento. A Murata invece un tentato furto, nella stessa serata: anche in questo caso i proprietari erano nell'abitazione e hanno fatto scappare i malviventi. Subito l'intervento delle forze dell'ordine che hanno già individuato l'auto dei ladri a Murata, ma gli approfondimenti sono ancora in corso da parte di Gendarmeria e Guardia di Rocca.