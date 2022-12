Furto di un furgone a Borgo Maggiore, la Polizia civile lo recupera ma i ladri scappano Ad accorgersene il proprietario che ha provato ad inseguire i malviventi. Raggiunti dalla Polizia civile, abbandonano il mezzo e fuggono attraverso i campi

Furto nella tarda serata di lunedì a San Marino. Erano circa le 23 quando il proprietario di una ditta di Borgo Maggiore, situata in via del Bando, ha fatto ritorno in azienda per assicurarsi di aver chiuso il capannone ma, appena arrivato nel piazzale antistante, ha notato che un furgone della ditta stessa si stava allontanando. L'uomo si è così messo subito sulle tracce del ladro che, procedendo a forte velocità e col favore della nebbia, ha raggiunto in poco tempo il bivio per Ventoso facendo perdere le proprie tracce. L'uomo, che nel mentre era sceso in direzione Acquaviva, ha così chiamato il 112 allertando le autorità; le pattuglie dei tre Corpi di polizia si sono messe alle ricerca del mezzo. Dopo appena 15 minuti, l'uomo è stato raggiunto telefonicamente dalla Polizia Civile: il furgone – un Mercedes Sprinter – era stato appena recuperato. Si trovava fermo, con luci e tergicristalli accesi, in una traversa di via Decima Gualdaria. I ladri invece, sentendosi braccati dalle forze dell'ordine intervenute con celerità, sono fuggiti per i campi. Il mezzo è stato posto sotto sequestro per possibili rilievi dattiloscopici, nella speranza di poter verificare se gli autori del furto possono essere collegati con altri episodi avvenuti sul Titano.

