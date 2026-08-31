Furto e atti di vandalismo al convento dei Padri Servi di Maria di Valdragone

Una notizia che ha creato sconcerto e preoccupazione nella comunità. Al Convento dei Padri Servi di Maria di Valdragone, nel corso della visita a San Marino di Papa Leone XIV, una o più persone non identificate sono entrate nel convento rubando soldi e violando i luoghi di culto.

A riportare l'accaduto il portale Tribuna Politica Web. Molto scosso padre Wandile, attuale vicario, che ha scoperto l'accaduto quando è stata ora di celebrare la messa. Sul tema è intervenuto con un post su Facebook anche il consigliere di Domani Motus Liberi Fabio Righi: “Quanto successo nella chiesa del convento di Valdragone è gravissimo - dice - non è solo vandalismo, non è solo un furto: è stata violata una chiesa, calpestato un luogo che appartiene alla storia, all’identità e ai valori più profondi della nostra Repubblica. Il rispetto non è negoziabile. San Marino deve restare un Paese nel quale luoghi, persone e comunità sono protetti e nel quale chi pensa di poter agire impunemente deve sapere che lo Stato c’è”.

Il fatto è stato denunciato alla Gendarmeria che ha rilevato i danni e acquisito le immagini dell'impianto di sicurezza. Ancora in corso le indagini per individuare i responsabili dell'accaduto.











