Furto in abitazione a Domagnano: spariti soldi e gioielli Il colpo è avvenuto in via Michele Bucci. Il proprietario ha scoperto il furto al rientro a casa. Indagini in corso da parte della Gendarmeria

Nella tarda serata di venerdì, un cittadino sammarinese, rientrando a casa, ha scoperto di essere stato derubato. Il furto è avvenuto in un’abitazione situata in via Michele Bucci, nel Castello di Domagnano.

Il proprietario ha immediatamente notato l’ammanco di denaro contante e monili, il cui valore è ancora in fase di quantificazione.

Sul posto è intervenuta la Gendarmeria, che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili e ricostruire la dinamica del colpo.

