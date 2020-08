GENDARMERIA Furto in appartamento a Serravalle; i proprietari erano in casa

Furto in appartamento a Serravalle; i proprietari erano in casa.

Furto in appartamento ieri sera attorno alle 22.30 in via Gavelli a Serravalle, nella zona dietro gli impianti sportivi. I malviventi si sarebbero introdotti all'interno di una abitazione salendo su una grondaia e frantumando il vetro, mentre i proprietari erano al piano sottostante. Il loro arrivo li ha fatti scappare precipitosamente, non prima di avere arraffato tutto quanto era a portata di mano, compresi monili d'oro per un valore stimato di 8-10mila euro. Indaga la Gendarmeria, che ha effettuato il sopralluogo.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

I più letti della settimana: