GIUDIZIARIA 'Galassia Cis-associazione a delinquere': verso la sentenza Depositate memorie scritte dagli imputati Siotto, Savorelli e Moretti. L'8 ottobre le conclusioni delle parti civili e della procura del fisco

'Galassia Cis-associazione a delinquere': verso la sentenza.

Si avvia verso le battute finali il processo della cosiddetta “Galassia CIS”, nel quale è contestata l’associazione a delinquere. Oggi sono state depositate le memorie scritte di tre imputati: Filippo Siotto, ex membro della Vigilanza di Banca Centrale, e gli ex direttori di BCSM Lorenzo Savorelli e Roberto Moretti. Giovedì 8 ottobre sono previste le conclusioni di Banca Centrale ed Eccellentissima Camera, costituite parti civili, e della Procura del Fisco.

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