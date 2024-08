Galazzano: incendio all'impianto fotovoltaico di una azienda, è la prima volta che accade sul Titano

Le immagini dell'intervento della Squadra antincendio dei Vigili del Fuoco

Per la prima volta a San Marino un incendio ad un impianto fotovoltaico. È accaduto in una ditta di Galazzano, la S.T.E. Vetroresina - Fiber Glass, in Via Guardia del Consiglio. La chiamata è arrivata intorno alle 12.15, con Polizia Civile e Sezione Antincendio che hanno immediatamente raggiunto l'azienda. L'incendio si è sviluppato non ai pannelli solari sul tetto, ma all'invertitore che porta al contatore elettrico. Sul posto, infatti, anche il personale dell'Azienda dei Servizi per l'interruzione della corrente generata dal fotovoltaico. Non si sono sprigionate fiamme, ma si è trattato di combustione dei cavi elettrici per alta tensione. Nessun ferito: i dipendenti presenti in azienda hanno provveduto ad un primo intervento in attesa della Sezione Antincendio. Danni ancora da quantificare ma contenuti poiché l'episodio fortunatamente è avvenuto di giorno.