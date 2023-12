Galazzano: incendio nella scarpata, fiamme domate in mezz'ora

Incendio, nella tarda mattinata di oggi a Galazzano, a lato di via Carlo Santucci. Le fiamme si sono diradate, complice il lieve venticello, lungo la vegetazione nella scarpata discendente, composta principalmente da canne e arbusti. Sul posto è intervenuta di prima istanza una pattuglia della Guardia di Rocca, che ha avvisato la Polizia Civile. Gli agenti, giunti sul posto, hanno domato le fiamme in mezz'ora e messo in sicurezza l'area. Non si registrano danni a cose o a persone.

