Gaviano: fiamme al sito di stoccaggio del compost

Ieri sera si è sviluppato un incendio al sito di stoccaggio del compost grezzo in località Gaviano. Al vaglio le cause. “Sul posto – comunica l'Azienda di Stato per i Servizi - sono intervenuti gli uomini della Sezione Antincendio della Polizia Civile che hanno provveduto a spegnere le fiamme”. Utilizzato anche un escavatore per bagnare e raffreddare tutto il cumulo di compost. Alla luce dell’episodio, l'AASS fa sapere “di aver potenziato la vigilanza del sito e che rafforzerà i presidi antincendio. Da tempo si lavora per liberare l’area di Gaviano dalle operazioni di gestione del compost, con l’obiettivo – annunciano infine - di trasferire tutte le attività entro la fine dell’anno”.