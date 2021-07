Gendarme arrestato con l'accusa di uso di stupefacenti: attesa per l'interrogatorio del magistrato

Gendarme arrestato con l'accusa di uso di stupefacenti: attesa per l'interrogatorio del magistrato.

Si attende l'interrogatorio del magistrato per il gendarme arrestato con l'accusa di uso di sostanze stupefacenti. Il militare si trova ora in carcere ai Cappuccini. Gli approfondimenti porteranno ad appurare se l'uomo utilizzasse la droga per uso personale o, eventualmente, per spaccio. 32 grammi, infatti, la quantità rinvenuta, insieme a un bilancino di precisione. Con il gendarme è in carcere anche un cittadino albanese di 42 anni, residente a Rimini, ritenuto responsabile di spaccio. In base alle indagini, il sottoufficiale si approvvigionava proprio dal 42enne e consumava le sostanze anche durante l'orario di lavoro. I controlli che hanno portato all'arresto, spiegano dalla Gendarmeria, rientrano nelle attività di monitoraggio a cui viene sottoposto ogni militare che, viene sottolineato, è tale anche quando non è in servizio.

