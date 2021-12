Gendarmeria: "Attenzione alla truffe telefoniche"

La Gendarmeria invita a prestare la massima attenzione agli episodi di truffe telefoniche che in queste ultimi giorni si stanno intensificando. Stanno circolando, a discapito degli utenti, messaggi SMS pervenuti da mittenti come istituti bancari sammarinesi, o similari, con questo testo: “Gentile cliente, abbiamo sospeso temporaneamente la sua utenza per ragioni di sicurezza, acceda al seguente link per riattivarla: (link)”.

La Gendarmeria informa che per nessun motivo bisogna “cliccare” né tantomeno rispondere a telefonate ricevute successivamente alle messaggistiche menzionate, comunicazioni telefoniche nelle quali i truffatori si spacciano per dipendenti di istituti di credito sammarinesi che cercano di carpire dati sensibili. Assolutamente si invita a non fornire in ogni caso i propri dati e informazioni riconducibili alle carte di credito, comunicare password e/o codici di autorizzazione a pagamenti. Nel caso invece, contattare personalmente e direttamente il proprio istituto di credito per ricevere conferme ed eventuali procedure di sicurezza da mettere in atto.

Il Corpo della Gendarmeria rimane a disposizione per ogni tipo di informazione e segnalazione tramite la Centrale Operativa Interforze ai numeri 0549/888888 oppure ai numeri di emergenza 112 - 113.

