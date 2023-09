Gendarmeria: fermati giovani coniugi, autori di diversi furti in Repubblica

Li avevano individuati e mercoledì pomeriggio li hanno fermati. Due coniugi rumeni di 23 e 21 anni, si trovano ora nel carcere di San Marino. Sarebbero gli autori di diversi furti commessi in questo mese. L'attività investigativa è stata portata avanti dai Militari della Gendarmeria delle Brigate di Serravalle e Borgo Maggiore, che erano sulle tracce degli autori di furti avvenuti prevalentemente ai danni di supermercati sammarinesi.

Una volta individuati i possibili autori e i veicoli con i quali agivano in territorio, grazie alla collaborazione e intervento del personale della pattuglia radiomobile, verso le ore 18:00 di ieri, hanno intercettato a Borgo Maggiore l’auto sulla quale viaggiavano. Alla guida vi era un altro cittadino rumeno, di 41 anni, denunciato a piede libero per il suo coinvolgimento solo marginale. I coniugi N.A.N. le iniziali del ragazzo e N.G.S. quelle della ragazza, dopo essere stati interrogati, sono stati portati in carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I Gendarmi hanno anche sequestrato 1.800,00 euro in contanti e parte della merce rubata.

Le indagini sono tutt’ora in corso per accertare le varie responsabilità anche a seguito dei diversi furti avvenuti nei giorni scorsi.

Nei confronti dei tre soggetti, residenti fuori territorio, sono emersi precedenti penali per reati contro il patrimonio commessi in Italia,

