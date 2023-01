Gendarmeria: giovane “pizzicato” durante i festeggiamenti con minima quantità di droga

Intorno all'1.30, nella zona di Piazzale lo Stradone, militari della Gendarmeria hanno fermato un ragazzo di nazionalità indiana residente nel Pesarese. Con se aveva una modica quantità di sostanza stupefacente; cocaina, pare. Abitando fuori territorio, e trattandosi di persona non conosciuta, sono stati disposti accertamenti. Il giovane – maggiorenne – è stato posto in stato di arresto e condotto al carcere dei Cappuccini. Questa mattina, invece, una pattuglia della Gendarmeria, svolgendo attività di controllo del territorio lungo la superstrada, ha fermato un'auto con a bordo 5 ragazzi residenti in Toscana. Trovata una minima quantità di stupefacenti: marijuana e cocaina. Due giovani si sono assunti la responsabilità e sono stati denunciati a piede libero. Durante la notte, inoltre, non erano mancate telefonate - alla centrale interforze - di cittadini che si lamentavano per fuochi d'artificio e botti. Due cassonetti dell'immondizia infine hanno preso fuoco a Dogana e Domagnano.