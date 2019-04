Gendarmeria: operazione antidroga, uno spacciatore in carcere, 1 denunciato e due deferiti alle autorità

Da qualche mese, l’attenzione del Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria della Gendarmeria era rivolta verso una abitazione, dove c' era un via vai continuo per pochi minuti, di alcuni soggetti. Dalle indagini i militari scoprivano che era abitata da un uomo di 45 anni circa, di origine albanese, sposato con una sammarinese, con precedenti legati alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intervento dei Gendarmi è scattato il 18 marzo , quando hanno fermato e controllato alcune persone. Dalla perquisizione domiciliare, personale e dell'auto del 45 enne hanno scoperto 21 dosi di Cocaina già pronte per lo spaccio. L'uomo è stato portato in carcere e e due persone, un sammarinese ed uno italiano, sempre per detenzione ed uso di sostanze stupefacenti, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria. Le indagini proseguono sotto la direzione del commissario Antonella Volpinari. Sempre lo scorso mese è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, anche un quarantenne sammarinese, anche lui noto al comando di Città perché trovato in possesso di 5 dosi di cocaina.