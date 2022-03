Gendarmeria: segnalati nuovi tentativi di truffe verso le carte di credito BKN301

Gendarmeria: segnalati nuovi tentativi di truffe verso le carte di credito BKN301.

Dopo un breve stop, da ieri è ripreso l'invio di nuovi messaggi “SMS phishing” recanti il mittente BKN301 ad utenze telefoniche di privati cittadini. Alcuni residenti – fa sapere la Gendarmeria – si sono presentati in mattinata alla Brigata di Serravalle per segnalare le anomalie; uno di questi ha sporto denuncia per truffa ed uso indebito di strumenti di pagamento. Due cittadini inoltre hanno segnalato il tentativo da parte di sedicenti operatoti BKN301 di carpire codici personali per attuare transazioni truffaldine on-line, cercando di farlo tramite giri di parole, e chiedendo addirittura il codice per il login dell’applicazione BKN301. Modus operandi già utilizzato in precedenza. La Gendarmeria invita alla massima prudenza e a non rivelare mai dati sensibili a sconosciuti. Resta infine fondamentale non attivare autonomamente procedure di qualsiasi genere qualora si ricevano sms inusuali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: