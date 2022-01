BILANCIO CAPODANNO Gendarmeria sventa furto a Dogana e denuncia italiano per droga

Gendarmeria sventa furto a Dogana e denuncia italiano per droga.

Voleva approfittare del Capodanno per ripulire un appartamento, ma è stato scoperto. È successo la sera del 31 dicembre, intorno alle 19.30 a Dogana. Un agente in borghese della Gendarmeria, nell'ambito dei controlli predisposti per le festività, si è accorto di un uomo che, approfittando dell'assenza dei proprietari, stava cercando di forzare una finestra al piano terra di una casa privata. Il ladro, alla vista del gendarme, è scappato per i campi in direzione della Superstrada Rimini - San Marino e, grazie anche alla fitta nebbia, ha superato il confine di Stato che dista poche decine di metri dall’abitazione facendo perdere le proprie tracce. Sul posto non sono stati rilevati danneggiamenti di alcun genere e l'abitazione era priva di sistema di allarme.

[Banner_Google_ADS]

La mattina del 1° gennaio, durante un controllo stradale effettuato nel Castello di Faetano da una pattuglia del Reparto Servizi di Prevenzione e Controllo del Territorio, un 43 enne italiano residente fuori territorio è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti. Una piccola quantità di hashish è stata sequestrata, mentre l'uomo è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti illegali, con conseguente ritiro della patente di guida.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: