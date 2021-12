SAN MARINO Gestore cerca di sedare un diverbio per mancata mascherina e si becca un pugno in faccia

È accaduto sabato scorso, intorno alle 21, in un locale del centro storico. Un diverbio è iniziato tra gli avventori che stavano consumando al tavolo e seguendo una partita in tv. A scatenarlo, secondo una prima ricostruzione, il mancato rispetto dell'obbligo della mascherina introdotto dal recente decreto sammarinese. Sono volate parole pesanti tra un gruppo di persone del circondario, presenti anche alcuni bambini, e abituali clienti del posto; con i proprietari che sollecitavano il corretto uso del dispositivo su bocca e naso, se non si restava seduti a consumare. Il gestore del locale, quando ha visto la situazione degenerare e dalle parole si è passati a pugni, strattonate e gomitate, è intervenuto cercando di dividere il tafferuglio e ricevendo un pugno in faccia.

Il 54 enne si è presentato più tardi al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Stato. Per lui una frattura al setto nasale e una prognosi di 25 giorni. Sul posto è intervenuta la Gendarmeria, dopo la richiesta partita dai gestori dell'esercizio e ha identificato le persone presenti.

