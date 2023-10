TRIBUNALE Giacomo Simoncini condannato per atti indecenti, assolto per violenza privata La parte lesa e tutto il suo collegio legale esprimono soddisfazione per l'esito della sentenza.

È stato condannato per atti indecenti Giacomo Simoncini, a processo per le molestie a Palazzo Pubblico quando era Capitano Reggente. Assolto invece per il reato di violenza privata. La condanna prevede una multa a giorni 20 pari a 2mila euro; il pagamento delle spese processuali e il risarcimento del danno in favore della vittima, da quantificare in sede civile. Nessun risarcimento invece per le parti civili, Eccellentissima Camera e Authority pari opportunità. Il giudice ha accordato la non menzione.

La parte lesa e tutto il suo collegio legale esprimono soddisfazione per l'esito della sentenza. I difensori di Simoncini hanno annunciato che ricorreranno in appello. Simoncini valuterà il da farsi rispetto al ruolo pubblico che riveste. Pendente il sindacato della Reggenza che era stato promosso dall'Unione donne sammarinesi: resta da vedere che impatto avrà la sentenza di oggi.

