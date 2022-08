Giada Penserini è morta

Ha lottato fino ad oggi pomeriggio in terapia intensiva al Bufalini di Cesena poi è spirata. Giada Penserini, 16 anni, è morta a causa delle gravi ferite e dei traumi in seguito all'incidente avvenuto poco prima della mezzanotte di domenica sulla Statale Adriatica all'altezza di Viserba. E' la seconda vittima di quel drammatico schianto che ha causato anche la morte, nella giornata di lunedì, del 18enne Simone De Luigi. Una tragedia che ha gettato nello sconforto non solo le famiglie dei due giovanissimi – che a bordo di una moto sono stati travolti da una Mini – ma l'intera comunità sammarinese. I funerali di Simone si terranno sabato 27 agosto alle 15 al Santuario del Cuore Immacolato di Maria a Valdragone. Domani sera, invece, alle 20.30 la veglia di preghiera, sempre a Valdragone.