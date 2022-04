INIZIATIVE Giornata abbraccio fraterno: Associazione Parkinson organizza una messa a Valdragone

Una messa in occasione della Giornata dell'abbraccio fraterno, stamattina al Santuario del Cuore Immacolato di Maria a Valdragone. L'ha celebrata il Vescovo Andrea Turazzi, mentre ad organizzarla è stata l'Associazione Parkinson San Marino che ha invitato a un momento di raccoglimento e silenzio per la pace nel mondo e per la sofferenza causata dalla pandemia.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: