VOLONTARIATO Giornata mondiale dei diritti dell'infanzia: al Grand Hotel un evento organizzato da Kiwanis Con il patrocinio delle Segreterie agli Esteri e all'Istruzione

Si accendono i riflettori sui diritti dei minori e di coloro che si trovano in situazioni di pericolo e disagio. Oggi è la giornata mondiale a loro dedicata e così, anche in Repubblica, si riflette sul tema. Kiwanis, un'organizzazione di volontari dedita proprio ai diritti dell'infanzia, ha pensato a un evento per raccontare al pubblico l'esito di un lavoro di squadra, che interessa tutti coloro che operano nel campo della giustizia minorile e agli studenti che desiderano approfondire la materia. "Abbiamo lavorato a un libro - spiega Silvia Nanni, giurista in forze alla Polizia di Stato italiana - che serva come vademecum agli operatori attivi in questo settore. Oggi siamo qui per illustrarlo".

[Banner_Google_ADS]

L'evento è stato patrocinato dalla Segreteria per gli Affari Esteri e da quella per l'Istruzione e la Cultura. Maria Alessandra Albertini, direttore Affari giuridici del Dipartimento Affari Esteri, ha ricordato “il lavoro dello Stato a tutela di questa categoria sociale, adempiendo agli impegni presi ratificando 30 anni fa la Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”. Uno dei temi che sta più a cuore a Kiwanis è poi l'ascolto. "Questo lavoro di squadra è utile per diffondere maggior cultura sul tema dell'ascolto - Maura Magni, Immediato Past Governatore Kiwanis distretto Italia San Marino - tema cardine e diritto fondamentale per i bambini, contenuto anche nella COnvenzione Onu". Anche la Reggenza ha diffuso un messaggio in occasione di questa ricorrenza, ribadendo che “la tutela dei bambini è un dovere e una responsabilità collettiva”.

Nel video le interviste a Silvia Nanni, giurista in forze alla Polizia di Stato italiana, e Maura Magni, Immediato Past Governatore Kiwanis distretto Italia San Marino.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: