Giornata nera fronte incendi, fiamme e fumo a Torello

Giornata nera fronte incendi. Ben tre a distanza di poche ore, uno a Novafeltria, un altro a Maiolo e l'ultimo nella zona di Gualdicciolo, subito oltre il confine. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate velocemente divorando la fitta vegetazione di un'area di circa 40 ettari, con colonne di fumo ben visibili a distanza e il rischio che fossero raggiunte dal fuoco le abitazioni. Sul posto due camion della Protezione civile e diverse squadre dei Vigili del fuoco provenienti sia da Novafeltria che da Rimini. Le fiamme sono state domate, anche grazie all'aiuto di un elicottero, nel giro di un'ora ma la zona è stata presidiata per la presenza, in località Torello, di balle di fieno. Sul posto, per mettere in sicurezza l'area, anche canadair.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: