Giovane sammarinese denunciato per droga, scoperto a capodanno dalla Guardia di Rocca

Il giovane sammarinese era in macchina con un amico, tra l'1 e 2 gennaio, in un parcheggio di Serravalle, quando è stato notato da una pattuglia della Guardia di Rocca. Erano passate le 22 e quando è ripartito è scattato il controllo degli agenti, in pieno coprifuoco. Il conducente si trovava in uno stato di alterazione psicofisica per l’uso di marijuana e per lui è scattata la denuncia per possesso e detenzione di sostanze stupefacenti. Le Guardie hanno trovato in macchina altri grammi della sostanza; una successiva perquisizione in casa ha portato alla luce un ulteriore quantitativo di droga, oltre 20 grammi, alcune piantine di canapa ed oggetti utilizzati per il confezionamento e consumo della sostanza. Oggi l’Autorità Giudiziaria, ha convalidato il fermo.





Per il ragazzo, giovanissimo, e per l'amico con lui in auto, anche lui sammarinese, sono scattate anche le sanzioni amministrative per il mancato rispetto del "coprifuoco”. Una indagine ancora in corso da parte della Guardia di Rocca e che potrebbe portare a breve a nuovi sviluppi.