RICCIONE Giovane turista precipita dal balcone dell'hotel: è grave E' successo nella notte a Riccione

Una giovanissima turista in vacanza sulla riviera romagnola con un gruppo di amici è precipitata nella notte tra venerdì e oggi dal terrazzo di un hotel di Riccione. E' successo attorno all'una. La giovane, originaria di Prato, ha caduta da una altezza di sette metri e mezzo ed ha riportato lesioni molto gravi. E' stata trasportata d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata operata d'urgenza e si trova ricoverata in Rianimazione. Indagano i carabinieri di Riccione; dai primi riscontri pare che la giovane abbia avuto un malore.

