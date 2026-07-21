Giovani sammarinesi aggrediti a Rimini, proseguono le indagini

Proseguono le indagini sulle aggressioni a Rimini, in zona mare, che hanno avuto come vittime due giovani di San Marino. Le forze dell’ordine stanno cercando di fare luce soprattutto sul più grave dei casi, che ha coinvolto un minorenne: è stato trasmesso alla Gendarmeria il referto rilasciato al ragazzo dall’Ospedale di Stato, presso il quale l’adolescente si era recato con ferite al volto e al campo compatibili con un pestaggio. Dieci giorni, la prognosi: abbastanza da rendere il reato di lesione personale procedibile d’ufficio, senza querela della persona offesa. Ma in brevissimo tempo dovrebbe arrivare anche quella, per aiutare gli inquirenti a ricostruire la vicenda.

Potrebbe essere già stato oggetto di denuncia in Italia, invece, l’altro presunto pestaggio dei giorni scorsi, avvenuto sempre a Rimini, ai danni questa volta di un ragazzo maggiorenne. In questo caso le lesioni sarebbero di minore entità, ma la circostanza che due aggressioni così simili si siano succedute in pochi giorni torna a far crescere l’attenzione sui fenomeni di violenza che vedono coinvolti ragazzi.

Proprio il capoluogo della Riviera è stato tra le città coinvolte nella maxi-operazione contro le baby gang resa nota lunedì dalla Polizia di Stato: venti gli arresti, 52 le denunce in tutta la provincia nell’ambito di un’attività di contrasto alla criminalità giovanile che ha visto più di 500 misure cautelari in tutta Italia.

Ma casi di disagio adolescenziale hanno iniziato a manifestarsi anche sul Titano, come hanno dimostrato altri recenti fatti di cronaca, che hanno portato anche la politica a interrogarsi sulle cause e sui modi per contrastare questi fenomeni. E la Commissione Politiche Giovanili ha detto di voler farsi promotrice di momenti di dialogo e confronto dedicati alle nuove generazioni. Perché la violenza, afferma, non può diventare normalità.







